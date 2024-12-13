勒斃失控黑人裁無罪 前美兵不後悔
【本報綜合報道】美國白人前海軍陸戰隊隊員彭尼（Daniel Penny）去年在紐約地鐵制止黑人流浪漢尼利（Jordan Neely）時勒斃對方，陪審團周一裁定彭尼過失殺人罪不成立。死者父親早前提出民事索償，彭尼周二表明不後悔當時制止尼利。
死者體內含毒品
案情指，30歲的尼利在2023年5月1日登上紐約地鐵列車後大叫，並威脅其他乘客。26歲的彭尼以倒地勒頸方式壓制尼利，對方當場死亡。尼利生前患精神分裂症，死時體內有毒品殘留。曼哈頓地區檢察官辦公室最初起訴彭尼二級殺人罪，陪審團無法達成共識後，檢方上周五改控過失殺人罪。彭尼對兩項指控均不認罪，陪審團經過5天商議裁定罪名不成立。
案件引起美國輿論關注無家可歸、精神病、安全和種族議題。彭尼周二打破沉默接受美媒專訪，他提到尼利當時威脅要殺人，不惜入獄一生。彭尼指自己當時處於易受危害的處境，因為知道自己一旦鬆手，對方就會殺他。彭尼表明：「我願意接受上百萬次的出庭，人們罵我，人們恨我，只為讓其中一個人不受傷或被殺。」
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