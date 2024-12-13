澳洲擬明年起向大型科企徵稅

【本報綜合報道】澳洲聯邦政府周四宣布準備向大型科技公司Google、Facebook、TikTok徵稅，補貼本土新聞業。官員計劃明年推動立法，生效日期追溯至明年1月1日，但未決定稅收規模和細節。多間科技公司對計劃表達憂慮。

補貼當地新聞業 政府期望通過新徵稅，鼓勵科技公司自行與新聞業達成資助協議，換取一比一甚至更寬鬆的稅務豁免，就算最終獲得稅收亦打算補貼新聞業。助理財政部長兼金融服務部長瓊斯（Stephen Jones）強調，數碼平台從澳洲獲超過2.5億澳元（約12.49億港元）財務收益，有社會和經濟責任為澳洲優質新聞服務作貢獻。

Meta發言人周四批評新徵稅計劃忽視現實，其平台並非為新聞傳播而設，對跨行業補貼感到憂慮。Google強調已與80多間澳洲新聞公司達成資助協議並承諾續約，認為新稅務計劃阻礙協議延續。TikTok發言人則表明TikTok是娛樂平台，並非新聞傳播首選，將積極參與立法諮詢過程，期待了解更多細節。