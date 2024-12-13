北極地表平均溫度 史上次高

【本報綜合報道】美國國家海洋及大氣總署（NOAA）周二指出，北極今年的地表平均溫度是1900年以來第二高。暖化及山火導致北極苔原永久凍土封存的大量二氧化碳釋出，北極苔原碳排放量已超越碳匯量，將加劇全球暖化。

NOAA周二發表2024年「北極年度報告」（Arctic Report Card），指出阿拉斯加2024年測得有紀錄以來第二高的永久凍土溫度。人為氣候變遷亦導致高緯度地區山火災情頻傳，而且燃燒面積、強度和衍生的碳排量都在增加。永久凍土融化時會釋出封存其中的碳，經過微生物分解會釋出二氧化碳、甲烷等強大的溫室氣體。

全球暖化勢加劇 報告作者、伍德威爾氣候研究中心科學家維爾卡拉（Anna Virkkala）強調，各界應該設法並盡快阻止人為的氣候變遷，從而最終停止北極的碳排放。

報告共同作者羅杰斯（Brendan Rogers）提到，2023年是加拿大有紀錄以來山火最嚴重的一年，造成碳排放量高達近4億噸，是加拿大其他產業總碳排放量的2.5倍以上。