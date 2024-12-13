倘H5N1再突變恐人傳人 美專家：隨時爆大流行

全球多地近期爆發高致病性甲型流感（H5N1）疫情，北美甚至出現人類零星感染病毒病例。一班來自美國生物醫學研究機構斯克利普斯研究所專家警告，禽流感病毒只需再突變一次，或導致人傳人。上述研究成果近日已刊在國際學術期刊《科學》。

一眾研究人員首先由美國首名從牛隻感染H5N1病毒的人類患者中分離病毒株，再在流感血凝素蛋白引入數種過去發現自然突變。他們發現，一種名為「Q226L」突變能夠提高蛋白接合受體能力，包括人類細胞。換言之，H5N1有能力衍生可以附着人類細胞的新病毒。

縱使全球仍未出現人傳人確診禽流感病例，研究強調仍需持續監察病毒突變情況。未有參與上述研究、美國流行病學家謝弗（Meg Schaeffer）形容禽流感正在敲響人類大門，並警告它可能引發另一場大流行。來自英國格拉斯哥大學病毒學教授哈欽森（Ed Hutchinson）亦指，H5N1距離變得對於人類來說更加危險，「僅得一步之遙」。

然而，也有專家認為爆發大流行可能性未如想像般高。英國倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）解釋，全球目前已經有相關抗病毒治療及疫苗，與全球2020年爆發新冠疫情局面不同。另外，為了避免最壞情況發生，美國許多衞生研究人員亦呼籲政府加強檢討力度。

今年全美已58人中招 根據美國疾病控制及預防中心（CDC）公布數據，全美本年共有58名患者中招，其中兩人從未接觸患病動物。資料顯示，患者中招後出現症狀包括發燒、頭痛及肌肉痛等，可導致肺炎及多種器官衰竭，甚至造成死亡。本報綜合報道