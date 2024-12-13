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港駐英經貿辦職員 否認涉諜
香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及英國邊境執法官衞志樑，在英國觸犯英國《國家安全法》，被控涉嫌協助香港情報機構及進行外國干預。案件昨日在倫敦中央刑事法院提訊，兩人當天現身法院，均否認控罪，法官決定2025年3月10日開審。（綜合報道）
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