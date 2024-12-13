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人蛇船意國附近沉沒 多人失蹤
意大利救援慈善組織表示，有一艘懷疑載有非法移民的船隻沉沒，船上多人失蹤，一名來自塞拉利昂的11歲女童在海中漂流3天後於蘭佩杜薩島附近獲救。女童告訴船員，她從突尼西亞乘船出發，船上載有45人，船隻其後遇上惡劣天氣而沉沒。意大利海岸防衞隊正展開搜救行動，暫未發現船隻殘骸或失蹤人士。（綜合報道）
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