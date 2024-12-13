兩岸國際

敍反對派武裝 焚前總統父棺木

敍利亞反對派武裝周三攻入倒台總統巴沙爾‧阿薩德的家鄉卡爾達哈，放火焚燒其父親已故總統阿薩德棺木洩憤。領導反對派武裝的沙姆解放組織領袖朱拉尼同日表明，會關閉涉及虐囚的賽德納亞監獄，並解散前政權的安全部隊。（綜合報道）
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