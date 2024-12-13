12月13日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月13日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
敍反對派武裝 焚前總統父棺木
敍利亞反對派武裝周三攻入倒台總統巴沙爾‧阿薩德的家鄉卡爾達哈，放火焚燒其父親已故總統阿薩德棺木洩憤。領導反對派武裝的沙姆解放組織領袖朱拉尼同日表明，會關閉涉及虐囚的賽德納亞監獄，並解散前政權的安全部隊。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241213-1213_00180_028/敍反對派武裝--焚前總統父棺木
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc