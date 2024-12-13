以色列部隊撤出黎巴嫩南部

【本報綜合報道】以色列和黎巴嫩上月達成停火協議，首批以色列地面部隊周三在美國中央司令部司令庫里拉監督下撤出黎巴嫩南部基安鎮（Khiam），並由黎巴嫩軍隊進駐。

以軍表示，已按以黎停火協議撤出基安鎮，以軍持續部署黎南其他地區打擊任何威脅。黎巴嫩安全人員指，與停火監督委員會接觸後，以色列撤走部分在基安鎮的兵力，是停火以來以軍首次向黎軍交還佔領地。黎巴嫩軍隊進駐基安鎮5個地點，是全面控制基安鎮的第一階段，之後會調派更多士兵到當地直至完全接收佔領地。

美軍中央司令部監督 中央司令部聲明指，庫里拉到黎巴嫩首都貝魯特與該國陸軍司令奧恩及停火監督委員會傑斐斯（Jasper Jeffers）會面，討論推動以黎持久停止敵對行動的持續努力。庫里拉亦在停火執行和監測總部見證首批以軍撤出基安鎮，改由黎軍進駐。此外，庫里拉與奧恩商討敍利亞安全局勢及對區內穩定的影響，以及加強中央司令部與黎巴嫩陸軍之間軍事夥伴關係的方法。