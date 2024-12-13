FBI局長擬提前下月離任

克里斯托弗‧雷表示，經過數周的深思熟慮，他認為對FBI最有利的做法是服務到2025年1月本屆政府結束，然後離職。在他看來，這是避免把FBI拖入更深紛爭的最佳方式。他說絕對不可以，也絕不能改變的是FBI始終堅持以正確的方式做正確的事情，FBI對核心價值觀的堅守、對獨立和客觀性的追求，以及對法治的捍衞，這些是FBI的基本原則，絕不能改變。