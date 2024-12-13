特朗普欲俄烏即停火 澤連斯基索安全保障

巴黎聖母院重開儀式上聚首 法總統撐基輔 美國總統當選人特朗普上周六到法國出席巴黎聖母院重開儀式期間，與法國總統馬克龍和烏克蘭總統澤連斯基會談，討論俄烏戰事。英媒周三指出，特朗普當時表明想立即停火和迅速談判結束戰事，澤連斯基則重申烏克蘭需要安全保障。

知情人士指，3人在沒有顧問在場下會面35分鐘，特朗普重申想立即停火和談判終戰，他態度友好、尊重和持開放態度，似乎是聆聽意見。澤連斯基提到部分關鍵問題，包括單靠停火協議不足以達致和平，無安全保障的話俄羅斯總統普京就會違反協議。

馬克龍與澤連斯基同一陣線，前者指出沒有美國支援的話，烏克蘭處境艱難，烏克蘭戰敗會被美國國內、甚至是中國等對手視為美國軟弱。馬克龍說歐洲已向烏克蘭提供很多支援，亦願意與美國分攤更多軍費開支，他和澤連斯基又解釋如今的普京不同2017年時。特朗普過渡團隊發言人表示，特朗普多次申明第二個任期的優先事務是快速談判和平解決俄烏戰事。一名特朗普顧問則認為，基於烏軍在戰場的危險處境，澤連斯基似乎高估了自己。

美料「榛樹」導彈難改戰局 有外媒引述美國官員指，俄羅斯未來數天可能向烏克蘭再次發射新型高超音速中程導彈「榛樹」。美方作評估後，認為俄軍只擁有小量榛樹導彈，且屬實驗性質，不認為這種武器能改變俄烏戰局。俄羅斯上月21日向烏克蘭東部第聶伯羅市發射一枚榛樹導彈，擊中烏克蘭一所機械廠導彈生產設施，以回應烏方使用美國及英國提供的遠程武器直接打擊俄羅斯本土。

斯洛伐克總理拒撐烏入北約 另外，斯洛伐克總理菲喬周三接受巴西傳媒訪問時強調，只要他還擔任總理，永遠不會支持烏克蘭加入北約。他還表示，歐洲應該開始與俄羅斯進行正常對話，因為現在所發生的事情是不正常的，又稱不希望俄羅斯和歐洲之間出現「新的鐵幕」。

另外，美國《時代雜誌》昨日公布，特朗普獲選2024年度風雲人物，是繼2016年後第二次當選。自1927年起，《時代雜誌》每年會根據候選人或團體過去12個月對時事及世界影響力，選出年度風雲人物，去年獲選者是美國女歌手Taylor Swift。本報綜合報道