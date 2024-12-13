金龍顯稱尹錫悅親自審查戒嚴令

【本報綜合報道】南韓前國防部長金龍顯周三因涉嫌內亂罪被正式拘捕後，首次在看守所接受檢察官問話。他供稱戒嚴令經過總統尹錫悅親自法律審查，兩人共同撰寫戒嚴令最後草案，尹錫悅有修改部分內容。警察廳緊急戒嚴特別調查小組昨日宣布，開始查扣金龍顯戒嚴時與尹錫悅溝通使用的「秘密電話」。

金龍顯在目前還押的首爾東部看守所接受長達5小時問話，他承認在本月3日戒嚴前兩天，即本月1日，向高級軍官指派戒嚴相關任務，並試圖進入與國家選舉委員會相關設施，以取得有關選舉舞弊指控的證據。

警查扣二人溝通「秘密電話」 金龍顯周二深夜被羈押期間企圖自殺，目前情況穩定。司法部稱已派人約束金龍顯。法務部懲教科科長申龍海在國會法制司法委員會會議上透露，金龍顯目前囚禁於保護室。委員會主席、共同民主黨議員鄭清來懷疑，金龍顯可能因感到「受屈」，認為檢方在涉嫌內亂罪針對他，而非尹錫悅，才試圖輕生。申龍海不同意，認為自殺很可能有各種原因。

警察廳昨日與國防部合作，派遣調查人員到國防部和首都防衞司令部搜查。金龍顯與尹錫悅實施戒嚴期間曾多次使用俗稱「秘密電話」的防竊聽手提電話溝通，調查人員認為內含重要線索，秘密電話位於國防部，而相關伺服器資料儲存於首都防衞司令部。是次行動是警察廳、國防部和高級公職人員犯罪調查室決定啟動合作調查後首次行動。警方已於周日搜查國防部長辦公室和官邸，當時未檢走秘密電話。