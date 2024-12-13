國會通過尹錫悅夫婦特檢法 另准彈劾2官

【本報綜合報道】南韓國會全體會議昨日表決通過針對法務部長朴性載和國家警察廳長趙志浩的彈劾案，並通過《尹錫悅內亂普通特檢法》和《金建希特檢法》。另外，6個在野黨同日再次提交針對總統尹錫悅的彈劾動議，將在明日國會特別會議表決。

第二次總統彈劾案明表決 《尹錫悅內亂普通特檢法》和《金建希特檢法》由最大在野黨共同民主黨於周一提交，《尹錫悅內亂普通特檢法》目的是查明戒嚴事件，《金建希特檢法》則針對第一夫人金建希的操縱股價案，此前在國會曾多次遭否決。共同民主黨上明日提出的彈劾案，在執政國民力量黨杯葛下被否決，新的彈劾案明日表決。共同民主黨黨魁李在明認為，國民力量黨會投票支持新的彈劾案，呼籲尹錫悅盡快放下一切，自行落台。

另一邊廂，國家警察廳緊急戒嚴特別調查小組同日指，趙志浩和首爾地方警察廳廳長金奉植在頒布戒嚴令前數小時會見過尹錫悅和時任國防部長金龍顯，知道戒嚴的事，與二人早前在國會供稱的有出入。警方決定以內亂罪，申請對趙志浩和金奉植的拘捕令。