戒嚴風波 尹錫悅解畫變撥火 韓執政黨號召彈劾

怪罪在野黨誣陷 又炒作華諜消息觸怒北京 南韓總統尹錫悅昨日早上再次發表講話，是他上周二宣布緊急戒嚴以來第4次。他否認緊急戒嚴是內亂，批評在野黨誣陷他內亂罪，濫用彈劾公職人員的權力癱瘓國政，國會被在野黨把持，已經成為破壞憲法秩序的怪物。執政國民力量黨黨魁韓東勳同日決定倒戈，呼籲黨員支持彈劾尹錫悅，指彈劾是將他停職的唯一方法。

尹錫悅上午錄製長約29分鐘的談話影片，由總統府分發給各大媒體。尹錫悅稱，不管是彈劾還是調查，都將坦蕩應對。在國政癱瘓的緊急狀況下，為捍衞國家、實現國政正常化，他依法行使職權採取緊急戒嚴措施，這是總統所做的高度政治性判斷，僅受制於國會的解除要求。

稱頒戒嚴令權利屬統治行為 尹錫悅稱總統行使頒布緊急戒嚴的權利屬於統治行為，與行使赦免權、外交權相同，並非司法審查對象，把救國的緊急措施視為害國的內亂，是把南韓憲法和法制體系推向危險深淵的行為。尹錫悅稱，自從就職以來，未曾在乎過聲望、任期和職位，如果想要保住總統職位，根本沒有必要對抗擾亂國家憲法秩序的勢力，更沒有必要宣布緊急戒嚴。他反斥在野黨自現屆政府成立以來彈劾多名官員，導致國政癱瘓，在野黨煽動彈劾的唯一理由是要擺脫黨魁面臨被判有罪的困境，提早舉行大選。他直言：「擊垮國家體系也要掩蓋自身污點而掌控國政，這才是擾亂國家憲法秩序的行為。」

尹錫悅繼續指控在野黨依賴多數議席的優勢在立法上恣意妄為，且只為保護黨魁而行事，面對這種「議會獨裁」，他要透過宣布戒嚴守護自由民主主義和憲政秩序，並反問：「總統依據《憲法》作出的相關決定和統治行為怎麼能夠成為內亂？」尹錫悅發表談話時，提到中國公民威脅南韓安全的案例，又指中國生產的太陽能等設備將會破壞南韓的森林。

對此，中國外交部發言人毛寧回應指，中方注意到有關情況，對韓方上述言論深感意外和不滿。中方不評論南韓內政，但堅決反對韓方將內政問題與涉華因素相關聯，炒作莫須有的所謂中國間諜，抹黑正常經貿合作。中方注意到韓方提及的有關個案尚未形成結論，中韓相關部門一直保持溝通，中方再次敦促韓方公正處理涉中國公民案件，切實保障其安全與合法權益。

曾稱會安排尹錫悅「有序提早落台」的韓東勳，在尹錫悅發表講話後表示，無想過尹錫悅會發表這樣的聲明，批評他根本無意提前下台，並改口稱彈劾成為將尹錫悅停職的唯一方法。韓東勳重申必須立即排除尹錫悅參與包括軍事總司令在內的國家事務，既然已經確認他無意提前下台，那麼有必要立即停職。他指，尹錫悅違反向國民做出的承諾，提前下台是比彈劾更可預測、更快捷的計劃，但前提是要建基於尹錫悅把執政完全委託給國民力量，並遵循人民判斷。本報綜合報道