男生變性 院校公開個資惹議

【本報綜合報道】網上近日流傳一份蓋有湖北省華中科技大學同濟醫學院護理學院公章的公示，顯示一名男學生向護理學院提交個人基本身份資訊變更申請，因進行變性手術，申請其性別資訊由男變更為女。該公示詳細寫明了該男學生姓名、所在專業、班級和身份證號碼等資訊，引發爭議。

公示詳列姓名身份證號碼等

該護理學院辦公室相關負責人周二向內媒證實有該份公示，「是有相關部門和程序的」。至於為何要進行如此詳細的公示，基於哪些相關規定，該負責人稱此事涉及學工和教務，其沒得到相關授權，具體情況也不太清楚，所以沒法回覆。河南澤槿律師事務所主任付建認為，身份證號、性別變更緣由屬於個人敏感資訊，公示增加了學生資訊被不當使用或洩露的風險，也可能給學生增加心理負擔。