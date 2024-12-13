牛疑遭虎咬 當局籲非必要不入山

【本報綜合報道】黑龍江省牡丹江市林口縣近日有牛隻在山上被不明動物咬傷，疑是老虎所為。當地鎮政府周二發布《人虎衝突防範須知》，提醒居民非必要不入山。

青山鎮現疑似虎爪印 網傳畫面顯示，一隻黃牛趴在雪地上，背部傷口周邊有血漬。內媒周一從網民處獲悉，此事發生於牡丹江市林口縣青山鎮。該鎮多名村民表示，已看到村裏微信群內發布的上述影片，牛疑似被老虎所傷，不過沒有人親眼看到老虎。青山鎮政府接線人員未正面回應此事；派出所工作人員則指，當地確實有一隻牛受傷，但不能確定是被老虎所傷，林業部門正在調查。

另據當地媒體報道，青山鎮發現了疑似老虎爪印，當地第一時間採取應急措施，入村入戶張貼海報，宣傳人虎衝突防範措施，同時在各村微信群發布防範措施和公告，在附近村屯燃放鞭炮驅趕老虎。青山鎮官方微信公眾號周一下午發文，提醒居民盡量避免單獨進入林區，也最好不要帶狗一起進山，因為多數情況下，狗不僅無法起到保護作用，還容易引來老虎攻擊。