自檢護墊測陰道炎 專家指不可靠

【本報綜合報道】內地近來湧現一些女性用自檢護墊產品，稱可根據檢測芯片顏色及私處味道，判斷陰道炎類型，涉打醫療器械的「擦邊球」，也被質疑檢測方式和結果並不可靠，是交「智商稅」。專家呼籲，如臨床症狀明顯，應及時就醫。

在社交平台有帶貨博主推介上述護墊，稱如女性生殖器官區域不舒服，又不好意思或沒時間去醫院看，可試試該款自檢護墊。據產品介紹，自檢護墊的原理為陰道分泌物pH值變色反應，使用者只需將自檢護墊貼在內褲上一段時間，再觀察護墊中央的芯片情況，通過與色卡上的顏色比對，來判斷或評估陰道是否感染炎症、炎症輕重程度甚至陰道炎類型等。

單純pH值判斷不全面 中國中醫科學院西苑醫院婦科副主任醫師史宇思指出，單純通過pH值來判斷陰道環境並不全面，pH值異常不代表一定有炎症。有用家使用後發現護墊中央的顏色變深，符合「重度炎症」信號，求醫後檢查結果卻顯示，各項指標均無異常。另有用家以水龍頭淋濕未使用護墊的中央部分，檢測芯片仍變成警示顏色，揶揄「我家自來水也重度炎症了」。