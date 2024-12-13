最高法公布偷拍案例 涵蓋設備產銷

【本報綜合報道】最高人民法院周三公布4宗依法懲治涉偷拍盜攝犯罪典型案例，當中涵蓋竊聽、竊照設備非法生產、銷售、使用以及偷拍盜攝內容傳播等各環節，釋放人民法院對偷拍盜攝黑灰產業全環節打擊、斬斷利益鏈條的強烈信號。

有設備用於作弊詐賭

今次發布的案例包括石×等人製作、販賣淫穢物品牟利案；顏×平、顏×建非法使用竊照專用器材案；閆×坤等人非法銷售竊照專用器材案；陳×非法生產、銷售竊聽、竊照專用器材案。涉案設備種類上，既有公司生產的竊照專用器材，亦有不法分子利用手機等自行改裝的竊聽、竊照專用器材；至於涉案設備用途，既有用於偷拍他人私隱，也有用於作弊詐賭。