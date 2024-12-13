兩岸國際

糧產料今年首破7000億公斤

內地今年深入實施新一輪糧食產能提升行動，數據顯示，全國糧食產量在連續9年穩定在逾6,500億公斤的基礎上，預計今年將首次突破7,000億公斤。報道分析，內地農民合作社超過220萬家，家庭農場近400萬個，完善的農業社會化服務體系，把小農戶更好地引入現代農業發展軌道。（綜合報道）
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