青海政協副主席涉違法受調查

現年61歲的馬豐勝是青海省循化縣的撒拉族人，1984年7月工作，1985年6月加入中國共產黨。他在中央民族大學政經系學習，有大學本科學歷及政治經濟學學士學位，長期在青海省工作，曾任海東市循化撒拉族自治縣副縣長、縣長、縣委副書記等職務，2005年4月任青海省海東地區行政公署副專員，2013年2月任青海省扶貧開發局黨組書記、局長，2021年2月兼任青海省政協副主席。他曾入選青海省全國脫貧攻堅先進個人擬推薦對象名單。