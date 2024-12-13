青海政協副主席涉違法受調查
【本報綜合報道】中央紀委國家監委周三發布消息，青海省政協黨組成員、副主席馬豐勝涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
現年61歲的馬豐勝是青海省循化縣的撒拉族人，1984年7月工作，1985年6月加入中國共產黨。他在中央民族大學政經系學習，有大學本科學歷及政治經濟學學士學位，長期在青海省工作，曾任海東市循化撒拉族自治縣副縣長、縣長、縣委副書記等職務，2005年4月任青海省海東地區行政公署副專員，2013年2月任青海省扶貧開發局黨組書記、局長，2021年2月兼任青海省政協副主席。他曾入選青海省全國脫貧攻堅先進個人擬推薦對象名單。
海南人大前副主任被捕
另外，最高人民檢察院昨日發布消息，海南省人大常委會前黨組副書記、副主任劉星泰涉嫌受賄一案，日前由最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。他今年5月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍和公職。據悉，劉星泰是二十大後海南省首名被查的中管幹部。
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