租客無帶證件 保安阻上樓揚言刀劈

【本報綜合報道】四川省成都市一個私人住宅的女租客周一凌晨回家時，因未能證明身份而遭保安拒絕上樓。她與保安口角時，對方揚言要用刀劈她，租客於是報警。警方周二已對保安給予行政處罰，物業管理處將處罰保安，並調離現時崗位。租客拒絕接受保安道歉。

保安受懲 租客拒原諒 女事主圓圓（化名）周一凌晨3時許返回成都錦江區朗御大廈，當時未帶門禁卡和身份證。她要求保安幫忙開門被拒，保安則叫她聯絡民宿管家開門。雙方溝通無果並口角，保安揚言：「我就是想看你上不去的樣子。要是我到50歲絕對一刀砍了你。」另一名保安之後讓女方自報居住戶數後放行。女事主同日在擁有203萬粉絲的社交帳號公開畫面，指摘保安行為極端惡劣，應受法律懲處。

肇事保安曾×周二向內媒解釋，自己今年9月入職，之前完全不認識女事主。事發時，女方自報租住大廈內民宿，未帶身份證，遭拒絕進入後要求曾×出示相關拒絕進入的公示文件，雙方繼而爭吵。曾×承認自己脾氣不佳，當時已向女方道歉。大廈保安隊長提出對曾×罰款200元人民幣（約214港元），但女方不接受。警方提出到警署落口供並配合調查，女方同樣拒絕。