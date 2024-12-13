輪胎行縱火8死 台男改囚終身

陳男與父母、配偶、胞妹、大嫂、3名子女、姪女同住於輪胎行二樓。陳男因賭博、經營販賣機等對外積欠債務而經濟狀況不佳，又時常與父母因家務分工、家中輪胎行工作問題發生口角衝突。前年6月15日晚上9時許，陳男與父母激烈爭執後，開車外出購買約20公升汽油分裝成4桶，之後返回輪胎行將汽油潑灑於一樓地上，再以打火機點燃廚房紙巾縱火。

當時在一樓的陳男母親及配偶，為搶救子女等人衝往二樓的睡房，各人最後因火勢過猛未及逃出死亡。至於陳父因距離一樓門口較近，見兒子點火之際旋即逃出。一審考量陳男手段殘酷，其縱火行為造成重大傷亡，認為屬最嚴重罪行，且死者家屬求處死刑，有剝奪被告生命、使他永久與社會隔離的必要，量處死刑，並宣告褫奪公權終身。