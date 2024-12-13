12月13日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月13日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
涉離岸博彩 菲再遣返華公民
中國駐菲律賓大使館發布消息，中菲兩國執法部門昨日再次合作遣返30餘名在菲從事離岸博彩的中國公民。據報道，這是菲律賓政府宣布全面禁止當地離岸博彩業後，中菲兩國開展執法合作執行的第4批遣返。中國駐菲使館表示，將繼續加強與菲方執法合作。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241213-1213_00178_010/涉離岸博彩--菲再遣返華公民
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc