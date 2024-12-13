兩岸國際

涉離岸博彩 菲再遣返華公民

中國駐菲律賓大使館發布消息，中菲兩國執法部門昨日再次合作遣返30餘名在菲從事離岸博彩的中國公民。據報道，這是菲律賓政府宣布全面禁止當地離岸博彩業後，中菲兩國開展執法合作執行的第4批遣返。中國駐菲使館表示，將繼續加強與菲方執法合作。（綜合報道）
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