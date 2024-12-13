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台官訪美 晤特朗普過渡團隊
英媒昨日引述消息指，台灣國家安全會議副秘書長林飛帆和徐斯儉本周正率團訪問美國華盛頓地區，與美國總統當選人特朗普的過渡團隊相關人士會面，目前未知二人會見的具體人物及日程。時值台灣地區領導人賴清德完成過境美國，以及台灣防務部門連日指控解放軍在台灣周邊部署大批軍艦。（綜合報道）
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