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內地遏網絡水軍 年拘五千人
公安部周三公布多宗依法打擊「網絡水軍」違法犯罪典型案例，提到今年來依託「淨網2024」專項行動，聚焦造謠引流、輿情敲詐、刷量控評、有償刪貼等突出違法犯罪活動，部署全國公安機關開展打擊整治「網絡水軍」違法犯罪工作，總共偵破900多宗案件，抓獲超過5,000名疑犯。（綜合報道）
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