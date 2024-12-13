為還賭債賣數十份密件 涉密人員間諜罪成囚12年

國家安全機關調查發現，李××任職的單位反間諜安全防範工作存在明顯漏洞，未對擬聘用到重要涉密崗位的人員進行必要審查，而且涉密載體、涉密場所管理存在嚴重問題隱患，負責反間諜安全防範工作的工作人員和相關領導存在失職塞責情況，應該予以問責。該單位的3名責任人員，最終受到黨紀政務處分。

簽證官員深入問專業惹警覺

另一宗案例涉及某大專院校核心科研領域專家赴境外參會辦理面簽，簽證官員十分關注專家參與的某科研項目，不斷問及研究進展和項目資金來源情況，引起專家警覺，主動向校方反映。校方立即向屬地國安機關報告，並開展出境安全風險評估，制訂應急處突預案，落實出境行前提醒。專家在學術會議期間遭境外人員攀拉，以提供學術便利為誘餌尋求「深度合作」。該專家回國後立即向校方報告，保護了自身安全及核心秘密安全。