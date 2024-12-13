南京大屠殺87周年 日促華護日人安全

【本報綜合報道】今日是南京大屠殺87周年紀念日，內地將每年同一天定為南京大屠殺遇難者國家公祭日。日媒周三報道，因應內地早前發生多宗日本人遇襲事件，日本駐華大使館和領事館要求當地政府及警方，保障當地日本人的人身安全。

報道引述多名中日消息人士指，日方罕有提出上述要求，表示今日是敏感日子，希望中方確保當地日本人安全。日本駐華大使館和領事館又提醒當地日本人於當日要特別注意，盡量避免在外使用日語。連日來，江蘇各地舉辦形式多樣的主題紀念活動，銘記歷史、祈願和平。

中日企業家倡深化經濟合作

另外，中日企業家等周三及昨日在北京召開討論經濟合作的會議，日本經濟團體連合會會長十倉雅和表示，為擴大和深化雙邊關係，雙方不能停止交流，強調應通過繼續對話解決兩國之間的問題。針對日本人遇襲事件頻生，他就日企在華業務提出要求，強烈希望中方確保安全安心、公平公正的營商環境。中國國際經濟交流中心理事長畢井泉指出，雖然國際局勢充滿不確定性，但中日深化經濟合作的意義重大。