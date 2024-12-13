陸對台最大軍力展示 專家指缺佐證提質疑

賴清德過境美後局勢 未見鄰國大反應 台灣領導人賴清德出訪並過境美國後，大陸對台進行1996年台海導彈危機以來最大軍力展示。但有台灣軍事專家質疑此說法缺乏佐證，國安方面也沒提供航迹等更具體說法。台防務部門昨日公布，截至當日早上6時的前24小時，偵獲大陸34架次軍機、16艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中22架次逾越台海中線。

據台方發布的台海周邊海空域動態，解放軍一架次輔戰機侵擾台灣北部空域；3架次主戰機進入北部空域；11架次主戰機及無人機侵擾中部空域；兩架次輔戰機及無人機進入西南至東南空域；16架次主、輔戰機及無人機、直升機進入西南空域；一架次共軍無人機出現在東部空域。台防務部門表示，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。因應陸方軍事活動，台軍各部隊提高警覺，實戰演訓應對，除了恆春的聯勇操演，潮州跳傘場「挑燈夜跳」，連續兩天到晚上9時才結束。

台教授指變兩岸各說各話 台方發言人李問指，大陸此次軍事活動範圍非常廣，涵蓋整個第一島鏈甚至延伸到第二島鏈之間。但中華戰略前瞻協會研究員揭仲周三質疑，大陸如在東海、南海舉行大規模軍演，周邊國家一定有反應，但日本本月僅通報數次大陸軍艦的動態。

他指出，現有各種迹象都很難支撐台方說法，若被美日各國看破手腳，將嚴重影響台灣與各國進行軍事合作的公信力。政治大學外交學系教授黃奎博也認為，目前這場「軍演」似乎已變成兩岸各說各話，如台政府操作過頭，恐造成美國政府困擾。

美國在台協會發言人昨日向台媒表示，美方持續關注解放軍在台灣周邊區域的行動，雖然尚未宣布舉行聯合利劍系列軍演回應賴清德過境美國，但解放軍在區內軍事活動升級，程度已與過往大規模軍演相當。發言人強調，解放軍近年軍事態勢與軍演範圍擴大，在東海和南海的活動增加，但美方不認為這一更廣泛的活動是針對賴清德過境美國。美方持續呼籲中國大陸，避免採取任何可能破壞區域和平與穩定的升級行動，並將持續與盟友和夥伴就共同關切的議題協調。

另一方面，中國在第一島鏈的軍事活動引起日本關注，日本內閣官房長官林芳正周三表示，日方正以重大關注的態度收集和分析情報，將與美國等盟友密切合作，妥善應對。林芳正重申，台海和平與穩定對日本安保以至國際社會穩定也至關重要，日本將對周邊海空域的警戒和監視採取萬全之策。

民進黨秘書長訪日談交流 台民進黨周三發布新聞稿指，黨秘書長林右昌周二拜會日本維新會共同代表前原誠司、前代表馬場伸幸、幹事長岩谷良平等5名參眾議員，討論建立兩黨政黨交流機制，也談及印太局勢、台海區域安全與經濟安全、災害防救、全社會防禦韌性等議題，以及如何加強台日雙邊合作。雙方強調政黨交流的重要性，未來民進黨與維新會將維持暢通交流渠道，並商討建立定期互訪機制。本報綜合報道