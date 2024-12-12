敍叛軍難以統一 以色列有機可乘

敍利亞局勢正急速轉變。

叛軍在沙姆解放組織（HTS）主導下，與各參與派別建立敍利亞過渡政府，接管原有的政府。但除了南下的叛軍在HTS領導下，還有北上的叛軍，其中不少是叛變的政府軍，他們能否迅即合作，重建敍利亞政府與政治，頗成疑問。而各派有割據的歷史，是否願意合作組織政府，執行中央政府的統一功能？

若政令不出大馬士革，各派在原來的割據地堅持控制，情形便會和利比亞推翻卡達菲初期一樣，免不了各派互相爭鬥，動亂不止。如果得不到各地方的支持，在大馬士革的全國性政府也會形同虛設，也必然因地方上的衝突和對首都地區的爭奪，而互相攻擊，難以有機會和力量重建首都及附近地區的經濟與基建。

四分五裂 無可避免 缺乏中央政府的協調統領，各地的動亂只會日趨劇烈，只能以戰鬥來決定地方控制權。叛軍各派，包括HTS，實力不強，也缺乏治理國家的人才與經驗，若不能任用現政府人才與借助現有政府架構，政局必然混亂，更有助於各種地方勢力分別崛起爭權奪利，叛軍各派亦會分裂。而敍利亞原有的宗教派系和種族差別，將由此惡化成武力鬥爭，其中尤以親伊朗什葉派與叛軍的遜尼派衝突為主，也會涉及真主黨與伊朗在敍利亞的勢力。

在這個政治真空的時候，以色列竟乘機攻擊侵佔敍利亞土地。一是進佔戈蘭高地以色列原有佔據地以外、聯合國安排的緩衝區。以方的說法是為了保證以色列的安全，實則為了控制整個戈蘭高地的戰略區域，向外控制大馬士革地區和黎巴嫩相鄰區域。佔據了當然是不會退還的。

二是大舉轟炸敍利亞的軍事基地，包括軍火庫、機場，炸毀敍軍大量戰機，目的便是趁俄羅斯撤退而取消對敍利亞領空的防衞，全面摧毀敍國的戰鬥力量。一方面，叛軍或新建的政府沒法使用這些武力，不能用這些武力來統一阿薩德政權的領土。另一方面，把敍利亞去武裝化，使之再無法與以色列抗衡，以軍可以長驅直入，佔領敍利亞，扶植傀儡政權，把敍利亞轉變為屬國，成功推進大以色列的鴻圖計劃。

阿薩德政權崩潰，俄羅斯與伊朗再無合法理由干預，敍利亞之命運便可能落入以色列之手。最終的結果會是，國際社會或可抑制以色列，但敍利亞進一步分裂的命運便無可避免了。

研究院院長 陳文鴻