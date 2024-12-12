狗用發聲按鈕交流 證向人類反映需求

狗是人類最好的朋友，儘管言語不通，仍可讀懂人類所想並作出反應。美國最新研究更發現，狗通過發聲按鈕與人類溝通時，會有意識地表達有意義短語，達到溝通之效。這是科學界首項針對狗如何實際使用發聲按鈕的突破性發現，論文周一在英國科學雜誌《自然》刊登。

加州大學聖迭戈分校比較認知實驗室從動物發聲交流按鈕公司，取得由152隻狗在21個月內按下的19.5萬次按鍵數據，再使用先進統計技術分析，發現最常被使用的按鈕與狗的基本需求有關，例如「戶外」、「食物」、「玩耍」和「便便」，其中「戶外」和「便便」，以及「食物」和「水」組合出現頻繁。

盼檢驗狗隻是否具備其他能力 研究負責人羅薩諾（Federico Rossano）指出，結果顯示當狗組合按下兩個按鈕時，順序並非隨機，似乎反映特定要求。研究因此相信，狗不可能偶然按下有關組合，而是有目的地按下按鈕來表達願望和需求。此外，狗按下「我愛你」這類按鈕的次數遠遜於人類，顯示狗亦非模仿人類按下按鈕的行為。

羅薩諾回顧，科學界曾經嘗試教猿類通過聲音和手語與人類溝通，但因研究人員過度詮釋動物行為等問題受到批評。他期望未來檢驗狗能否用按鈕表達時間概念，或者更有創意地組合不同按鈕，傳達按鈕不包括的詞彙意思。若然狗具備相關能力，則將大大改變人類對動物智慧和溝通的看法。本報綜合報道

近年興起教寵物狗以發聲按鈕與主人溝通。 狗是人類最好的朋友。 研究負責人羅薩諾