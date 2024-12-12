12月12日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月12日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
港漢遊日撞車致老婦傷
一名33歲中國籍男子陳名輝周二在日本八戶市一個十字路口與另一輛汽車迎頭相撞，涉嫌駕駛疏忽導致一名74歲老婦受傷被捕。陳名輝自稱居於香港，到日本旅遊，持有國際駕照。據報，他駕駛的一側道路設有停車標誌，八戶警察署正詳細調查事故情況和原因。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241212-1212_00180_049/港漢遊日撞車致老婦傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc