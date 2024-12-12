港漢遊日撞車致老婦傷

一名33歲中國籍男子陳名輝周二在日本八戶市一個十字路口與另一輛汽車迎頭相撞，涉嫌駕駛疏忽導致一名74歲老婦受傷被捕。陳名輝自稱居於香港，到日本旅遊，持有國際駕照。據報，他駕駛的一側道路設有停車標誌，八戶警察署正詳細調查事故情況和原因。（綜合報道）