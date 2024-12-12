日本被團協 領取和平諾獎

2024年諾貝爾和平獎頒獎儀式周二在挪威首都奧斯陸舉行，日本原水爆被害者團體協議會（日本被團協）派出代表到場領獎。首相石破茂同日較早時間讚揚日本被團協長年宣傳及努力得到回報，希望此後繼續展開相關活動，另有意安排團體發聲的機會。（綜合報道）