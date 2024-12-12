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殺性工作者 澳洲華男應訊
中國籍男子聶瑞宏（Ruihong Nie，音譯）涉嫌與同夥呂千（Qian Lui，音譯）在澳洲西澳省珀斯一間酒店殺死一名中國籍性工作者，被控謀殺。聶瑞宏周三在斯特靈花園地區法院出庭應訊，表示理解指控但否認控罪。（綜合報道）
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