盧沙野盼華僑促進與法友好

【本報綜合報道】中國駐法國大使盧沙野與夫人王立文周一在中國駐法大使館舉辦離任招待會，超過500名旅法各界華僑華人出席。盧沙野強調，中法關係的發展「根基在人民，力量在人民，希望在人民」，希望旅法華僑華人能夠繼續支持使館工作，充分發揮自身優勢，做中法合作的促進者、民間友好的推動者和中華文化的傳播者，為新時代中法關係發展作出新貢獻。

盧沙野在致詞中回顧了過去5年的工作歷程，表示自己有幸出任中國駐法國兼駐摩納哥特命全權大使，這些年來與使館全體同仁共同面對百年變局與世紀疫情，始終以「時時放心不下」的責任感和使命感，積極做好對法外交工作。他特別提到，即將於中法建交60周年系列活動收官之際離任，他深感榮幸，並對旅法僑界對祖籍國建設、推動中法交流合作及兩國人民相互理解所作的貢獻表達敬意和感謝。

離任前批西方習慣俯視別人 另據中國駐法使館發布的內容，盧沙野受訪指，中國的外交政策是自己想要獨立自主，也尊重別人的獨立自主。但他指出，法國或西方有些許不同，這和他們在近代幾百年的歷史中，一直處於金字塔尖有關係，習慣了從上往下俯視別人。他又指，這個世界總是在矛盾中運動的，所以對於當今中美關係也好，中歐關係也好，中法關係也好，有問題就想辦法解決，希望法國人以至歐洲人不要一味考慮自己，還得要從實際出發。