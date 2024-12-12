俄貨店舖遍內地 部分商品中國所製
【本報綜合報道】標榜「俄羅斯」的商店近日在北京、上海、杭州、深圳、重慶等城市遍地開花。內媒周二報道，走訪多家俄羅斯特產店後發現，雖然打着「源頭商品直供」的旗號，實際售賣的商品有一部分卻是中國製造。
內媒記者走進位於重慶九龍坡區楊家坪步行街一家名為「俄羅斯商品館」的商舖，店員稱雖然開業不久，但每天生意非常好，大部分顧客都是抱着「看新鮮稀奇」的想法參觀打卡，順帶買一些俄羅斯特產。有顧客表示，聽說俄羅斯的乳製品非常好，想要買來試試看。但實際上，該羊奶粉的商品資訊顯示，商品是俄羅斯索菲亞有限責任公司委託甘肅那拉隴原乳業有限責任公司、陝西大墾那拉乳業有限公司分別在甘肅合水縣和陝西武功縣生產的。另一款名為「盧布腸風味肉腸」的商品，產地也明確標註為黑龍江省牡丹江市。
或構成消費欺詐
輿論關注，打着俄羅斯進口的旗號，賣的卻是中國貨，是否構成消費欺詐。九龍坡區楊家坪市場監督管理所的工作人員回覆，他們目前對具體情況還不太了解，建議消費者舉報，由執法人員到具體商家調查。
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