稱軍事行動目標將達成 俄指烏軍瀕崩潰

俄對外情報局局長 納雷什金

俄羅斯對外情報局局長納雷什金周二表示，俄羅斯接近達成對烏特別軍事行動目標。他聲稱烏軍處於崩潰邊緣，澤連斯基政權已徹底失去合法性，故此失去談判能力。與此同時，波蘭總理圖斯克指出，俄烏戰事和平談判最快可於今年冬季開始。

納雷什金表示，前線所有階段戰略主動權均在俄軍手中，俄方接近達成設定目標。國防部公布，中部集團軍部隊已解放烏東頓涅茨克地區熱爾多耶居民點。克里姆林宮發言人佩斯科夫則強調，俄羅斯特別軍事行動將持續至勝利，直至達成所有目標為止。

波蘭料今冬展開和談 波蘭防長卡梅什承認，烏克蘭過去數周局勢變差，又指俄軍加快速度，已奪回此前失去庫爾斯克州及頓巴斯土地。波蘭將於下月接任歐盟輪值主席國，該國總理圖斯克周二指，他將會見多位外國政要，包括烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍，德國基民盟黨魁梅爾茨（Friedrich Merz），討論俄烏戰事。

他認為波蘭任歐盟輪值主席國期間，會對政治格局的形成、談判時的可能局勢負有共同責任，談判有機會在今年冬季開始，希望波蘭和歐盟努力的最終效果是烏克蘭和平。圖斯克沒有透露推動和談的細節或任何時間框架。法國總統馬克龍日前在巴黎會見了美國總統當選人和澤連斯基，馬克龍將於周四到訪波蘭首都華沙，與圖斯克說明會議成果。

俄烏戰況方面，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周三表示，俄羅斯將繼續採取一切必要行動，保護扎波羅熱核電站免受基輔當局威脅。她強調，該核電站重返俄羅斯核家庭這一事實，就是對確保全世界核安全與核設施安全的重大貢獻；並向扎波羅熱核電站的工作人員表示祝賀，「儘管基輔不斷威脅他們的生命和健康，但他們仍繼續勇敢、專業地履行自己的職責，確保核電站的安全運行。」本報綜合報道