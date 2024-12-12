美準駐希臘大使 曾與特朗普長子訂婚
【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普周二繼續提名來屆政府官員，包括由聯邦貿易委員會委員弗格森（Andrew Ferguson）升任主席，前新聞主播吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）出任駐希臘大使等。
貿委會委員勢升任主席
特朗普發表聲明，讚揚弗格森在對抗大型科技審查、保護言論自由方面紀錄良好，將成為最支持美國優先及創新的聯邦貿易委員會委員主席。特朗普亦讚揚吉爾福伊爾是親密的朋友和盟友，其敏銳智慧使她勝任駐希臘大使。吉爾福伊爾曾與特朗普長子唐納德訂婚，但據傳兩人已分手。特朗普在聲明未提及吉爾福伊爾與唐納德關係。
另外，特朗普周二提名前駐薩爾瓦多大使約翰遜（Ron Johnson）出任駐墨西哥大使，商人巴拉克（Tom Barrack）擔任駐土耳其大使，黑爾貝格（Jacob Helberg）為主管經濟成長、能源與環境的副國務卿，畢曉普（Dan Bishop）為行政管理和預算局副主任。
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