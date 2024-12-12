美準駐希臘大使 曾與特朗普長子訂婚

貿委會委員勢升任主席

特朗普發表聲明，讚揚弗格森在對抗大型科技審查、保護言論自由方面紀錄良好，將成為最支持美國優先及創新的聯邦貿易委員會委員主席。特朗普亦讚揚吉爾福伊爾是親密的朋友和盟友，其敏銳智慧使她勝任駐希臘大使。吉爾福伊爾曾與特朗普長子唐納德訂婚，但據傳兩人已分手。特朗普在聲明未提及吉爾福伊爾與唐納德關係。