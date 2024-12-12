華商避敍戰火 邊境獲優先放行

【本報綜合報道】敍利亞戰火連天，計劃在當地經營生意的華人汪先生在首都大馬士革被佔領前一日，與多人用200美元（約1,560港元）租車，花近8小時越過邊界逃到黎巴嫩。汪先生表示，在離開的路上，四周傳來槍聲，他徹夜未眠。

花8小時越界逃黎巴嫩

來自湖北黃石的汪先生周二向記者講述逃離敍利亞的經歷時心有餘悸，原本在敍利亞洽談民宿生意的他，住在當地一家民宿，老闆也是中國人。他表示，上周六晚戰火還未爆發，但當地氣氛已很怪異，這時民宿老闆包了一輛商務車，強令要求他一起離開。當時車上共載了5名中國人，司機是當地人。車輛剛出發，附近就傳來槍聲。臨近敍利亞與黎巴嫩邊境的佳迪達亞布斯口岸，車輛排長龍，到處人山人海。沿途遇到士兵、邊檢人員聽到司機說「車上全是中國人」後，便優先放行。汪先生等一行人周日凌晨抵達黎巴嫩，這時傳來大馬士革被佔領的消息。