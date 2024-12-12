以色列 毀敍利亞八成軍力 圖南部建非軍事區

古特雷斯：不應趁火打劫 以色列國防軍周二公布，敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權周日垮台以來，以色列空軍和海軍對敍利亞的戰略目標發動逾350次打擊，摧毀70%至80%的戰略軍事能力。該國防長卡茨表示，打算在敍利亞南部建立非軍事區，以防恐怖主義在敍利亞落地生根，強調以軍不會永久駐紮。惟聯合國秘書長古特雷斯透過發言人表示，鄰國不應趁機侵犯敍利亞領土。

以軍攻擊敍利亞超過320個目標，最先攻擊敍利亞防空系統，然後派戰機和無人機空襲首都大馬士革、霍姆斯省、塔爾圖斯省、拉塔基亞省、巴爾米拉的空軍基地、武器庫、武器生產設施，摧毀大批長程導彈、飛毛腿導彈、巡航導彈、雷達、坦克、機庫等。上述行動中，以色列空軍亦打擊了數個敍利亞境內的化學武器庫。在周一，以色列海軍破壞了15艘停泊在敍利亞政府軍軍艦。

卡茨警告敍反政府軍 以色列國防軍發言人否認有報道指以軍地面部隊向大馬士革推進，指以軍部署軍事緩衝區內，在邊境地區保持防禦態勢保護以色列國境。卡茨則警告敍利亞反政府軍，如果追隨被推翻總統的道路，最終會同他一樣命運。以色列總理內塔尼亞胡指出，以方會尋求與敍利亞新政權建立關係，但如果它讓伊朗在敍利亞重整旗鼓、允許伊朗武器轉移給黎巴嫩真主黨，甚至攻擊以色列，以方會毫不猶豫地打擊。他重申無意干預敍利亞內政，但會做必要行動確保以色列的安全。

古特雷斯發言人指出，現時是敍利亞的轉捩點，鄰國不應趁機侵犯敍利亞領土。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯就指，今次政權過渡對敍利亞及中東地區都是巨大挑戰，但她關注如果敍利亞的領土完整及少數族裔權利得不到保障，有可能重演伊拉克、利比亞及阿富汗一樣的暴力分裂局面。她又認為，巴沙爾‧阿薩德政權倒台，對一直支持他的俄羅斯總統普京及伊朗都是打擊。

敍境內俄艦數目減半 另外，在巴沙爾‧阿薩德政府被推翻後，最新衞星圖片拍到部分俄羅斯軍艦駛離敍利亞塔爾圖斯的海軍設施。俄羅斯在敍利亞沿海拉塔基亞省設有主要空軍基地，而塔爾圖斯海軍設施是俄軍在地中海唯一的維修和補給中心，並以敍利亞為中繼站轉移軍事外判商往來非洲。俄軍原本在塔爾圖斯部署5艘水面艦隻及一艘潛艇，上周四拍攝的衞星相亦見到以上6艘軍艦。周一拍攝到的衞星圖片則顯示，至少3艦俄羅斯地中海艦隊的軍艦停泊在塔爾圖斯西北方13公里海域，包括兩艘導彈護衞艦和一艘油輪，艦隊其他軍艦則未見蹤影，相信艦隊於上周五至周一之間出港。本報綜合報道