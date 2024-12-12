奧斯汀晤日首相防長 揚言強化同盟應對力

【本報綜合報道】正訪問日本的美國防長奧斯汀，周二先後會見日本首相石破茂及防衞相中谷元。

奧斯汀將在下月美國總統當選人特朗普宣誓就職當日卸任，他強調美日同盟要強化應對力，又申明美日韓和澳洲合作的重要性。奧斯汀在會上提及，中國在東海和南海的行動，及俄羅斯和北韓在烏克蘭危機中的軍事合作，指有必要進一步推進美日韓合作。

奧斯汀重申美國以包括核武器在內的戰力，參與日韓防衞的延伸威懾，不會動搖。他說，會將致力推動提升美軍同日本防衞隊的指揮框架。

另一方面，美國國防部周二表示，首次在關島成功進行彈道導彈攔截測試。

美軍在關島測試攔彈道導彈 美國國防部轄下的導彈防禦局發表聲明，指出在當地周二進行的測試中，使用配備新型雷達及垂直發射裝置的神盾反導系統，發射一枚導彈，在關島安德森空軍基地海岸附近，攔截一枚空中發射型的中程彈道導彈。聲明指今次測試是增強關島防禦的重要一步，收集到的數據將為建立未來關島防禦系統，提供幫助。