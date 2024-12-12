警搜總統府查戒嚴風波 收押所內 南韓前防長自殺不果

尹錫悅被列為疑犯 隨時就逮 南韓執法機關繼續調查總統尹錫悅戒嚴風波，國家警察廳國家調查本部緊急戒嚴特別調查小組昨日搜查龍山總統府、國家警察廳、首爾地方警察廳、國會警衞廳等機關。高級公職人員犯罪調查處表明若情況緊急，將嘗試緊急逮捕尹錫悅。與此同時，被正式拘捕的前防長金龍顯周二深夜在獄中試圖自殺，目前情況穩定。

國家首爾國會警察廳同被搜 緊急戒嚴特別調查小組搜查令列出的疑犯是尹錫悅，搜查對象包括總統府、內閣府、國家安全局等。小組派出18名調查人員前往總統府，扣查與戒嚴期間舉行的內閣會議有關紀錄。搜查人員於早上11時45分左右到達總統府諮詢室辦理出入手續，之後向總統警衞處出示警方的扣押搜查令，扣押搜查的場所包括總統辦公室、秘書室、國務會議室、總統警衞處等4個場所。

同日下午，緊急戒嚴特別調查小組進入聯合參謀本部；惟調查小組最終未能進入總統辦公室進行扣押搜查，僅收到總統辦公室任意提供的小量資料，警方對此深表遺憾。

韓媒昨日引述總統府相關人士解釋，針對警方搜查行為，總統辦公室按照《總統檔案管理法》等法律以及過往政府做法應對，強調沒有拒絕警方搜查扣押。另警察廳、政府高級公職人員犯罪調查處、國防部宣布成立聯合調查小組，合作調查戒嚴事件。

執政黨5議員同意彈劾總統 國會方面，國會議長禹元植當日宣布將針對尹錫悅宣布緊急戒嚴進行國政調查。調查由禹元植行使議長職權發起，而非國會黨團提出。由於事態嚴重，國會將盡快處理戒嚴國政調查。在野黨宣布，將推動於當地周六下午5時表決針對尹錫悅的第二次彈劾案。韓媒指，目前已有5名執政黨國民力量的議員倒戈，表明同意彈劾，意味只需再多3人倒戈，彈劾案就有機會獲得通過。前總統文在寅表示，彈劾是現階段無法避免的出路，南韓應盡快確立代理總統人選，確保政局恢復正常。

戒嚴風波核心人物之一的金龍顯，周日因內亂罪被捕收押。法務部懲教科科長申龍海昨日出席國會立法司法委員會全體會議，指出金龍顯在當地周二晚上11時52分左右、法院批准逮捕令前，在等候區的浴室裏用一條連接其內衣和內褲的繩子試圖自殺。一名控制室人員發現後立即派人前往浴室，金龍顯放棄自殺。他目前在防護室，健康沒有問題。

金龍顯於周日凌晨到南韓檢察廳特別戒嚴特別搜查本部受查，完成超過6小時的徹夜偵訊後，檢方認為他有滅證之虞，決定以內亂罪緊急逮捕他及沒收其手機，把他關押到首爾東部看守所。

檢察廳周一指已申請對金龍顯的拘捕令，指控他涉嫌共謀內亂及妨礙行使職權，法院周二深夜批准逮捕令。金龍顯則向司法機關表明，自願放棄接受逮捕必要性審查的權利。本報綜合報道