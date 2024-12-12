深圳住廈爆炸1死 坐窗女子墮樓

【本報綜合報道】廣東省深圳市南山區粵海街道悅府二期一幢住宅大廈昨日下午發生爆炸釀一死。有網傳畫面顯示，事發單位有一名女子坐在窗邊，未知是否因火勢太猛烈不堪高溫而墮樓。消防人員指起火點位於該住宅樓28層C戶附近，起火原因為燃氣爆炸，爆炸原因待查。事發後有人員墮樓，隨即被急救車送往醫院。

波及300米外大廈 現場畫面可見，事發單位冒出濃煙，一片狼藉，玻璃窗消失不見，鄰近單位也受波及。

目擊者稱，爆炸產生的衝擊波強烈，距離事發大廈約300米的地標建築、別稱「春筍」的中國華潤大廈也受到影響。

在中國華潤大廈上班的張華（化名）指，事發時他和同事聽到一聲巨響，辦公室窗戶玻璃震動，其所在大廈已通知所有人下樓緊急避險。

深圳市消防救援支隊發布通報稱，昨日下午2時46分該支隊接到報警指，南山區粵海街道悅府二期一幢發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車、80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動。

截至昨晚，各樓層明火已基本撲滅。負責疏散住戶的救援人員表示，已從5層搜索至41層，發現並疏散了4名住戶，4人均意識清醒。