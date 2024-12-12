余華英拐17童案 下周開庭重審

受害人料維持原判

對於本次宣判，案件受害人楊妞花表示，這是她第6次面對余華英。楊妞花指出，上訴是每一個被告人的權利，但是她相信二審仍會維持對余華英的死刑判決。1993年起，余華英及其同夥一起拐賣多名兒童。2022年7月，余華英因涉嫌拐賣兒童罪被刑事拘留。2023年9月，貴陽市中級人民法院一審以拐賣兒童罪，判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。同年11月二審開庭後，檢察機關提出發現余華英有漏罪未處理，建議發回重審。