余華英拐17童案 下周開庭重審
【本報綜合報道】雲南省大理州拐童婦人余華英被控拐賣17名兒童，今年10月重審一審被判死刑，她當庭上訴。貴州省高級人民法院將於下周四上午9時30分，對該案重審二審開庭。
受害人料維持原判
對於本次宣判，案件受害人楊妞花表示，這是她第6次面對余華英。楊妞花指出，上訴是每一個被告人的權利，但是她相信二審仍會維持對余華英的死刑判決。1993年起，余華英及其同夥一起拐賣多名兒童。2022年7月，余華英因涉嫌拐賣兒童罪被刑事拘留。2023年9月，貴陽市中級人民法院一審以拐賣兒童罪，判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。同年11月二審開庭後，檢察機關提出發現余華英有漏罪未處理，建議發回重審。
今年1月，貴州省高級人民法院裁定對案件發回重審。今年10月11日，案件重審一審開庭，余華英被控拐賣兒童人數從11人增至17人。同月25日，貴陽市中級人民法院再次認定余華英犯罪情節特別嚴重，依法判處其死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。
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