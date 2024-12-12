山西失蹤13年女碩士 誕2孩惹被拐質疑

當局聲稱獲收留 涉事殘疾男終遭刑事強制處理 內地一名女碩士失蹤13年後，在山西省晉中市和順縣農村一名殘疾男子家中被尋獲，已育有子女。外界質疑她被拐賣囚禁，是江蘇八孩之母事件的翻版，但當局卻通報她是走失被好心收留，引起爭議。和順縣聯合調查組周二通報，公安機關已對事件中涉嫌犯罪問題立案偵查，並對涉事男子採取刑事強制措施。

通報指，女事主卜×現年45歲，2008年碩士研究生畢業後至2011年期間，因精神異常多次在多間醫院接受治療。她2011年5月26日從晉中市榆次區家中走失，同年8月被和順縣青城鎮土嶺村石疊村組現年78歲的女村民郭×在本村附近發現，且有精神異常表現，數日後由現年46歲的本村男村民張×帶回家中，並育有子女。關於是否涉嫌強姦問題，調查指張×明知卜×患有精神疾病，仍與她發生關係並生育子女，涉嫌犯罪。

警稱未發現遭拐線索 警方走訪石疊村組及周邊村村民，得悉在2011年7至8月間，卜×曾獨自在石疊村組及周邊多個村停留10多天，至今未有發現她被拐賣的線索和證據。調查又發現她在村生活期間精神疾病症狀明顯，但也常獨自外出購買零食，未發現她離村出走的情況，警方正進一步調查是否涉嫌非法拘禁及其他違法犯罪。至於其他涉嫌違法犯罪、失職失責等問題，和順縣將依法依規嚴厲懲處。卜×目前已住院治療，和順縣將積極幫扶救助她及其分別8和12歲的子女，再根據案件處理情況確定其子女的監護責任。本報綜合報道