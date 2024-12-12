洗浴中心20客中毒氣 暈倒送院

【本報綜合報道】河南省鄭州市鄭東新區一間剛開業的洗浴中心疑周日發生一氧化碳中毒事件，逾20人暈倒送醫，至少一人入住深切治療部。據指該店推出「9塊9」優惠活動，因為人太多，場面有點失控，尤其是女浴區老人和小孩較多，加上溫度高，空氣不流通釀禍。

推優惠吸客 人多失控 親歷者張女士表示，當時她和朋友前往鄭東新區榆林北路順水蘭亭洗浴中心洗浴，沒多久就感到頭暈目眩和胸悶氣短，更癱軟嘔吐，最後暈倒。待她清醒點後，看到朋友同樣倒在地上，情況更嚴重，不僅磕到後腦勺，還伴有抽搐，隨後雙雙被緊急送醫。據指，被送醫的主要是女浴區的人，甚至有小孩暈倒磕到地上，血流如注。

鄭東新區管理委員會周一通報，該洗浴中心發生多人「暈堂」事件，當地已成立工作組調查，該洗浴中心停業整頓，但未提及具體不適人數及「暈堂」原因，只表示不適人士已送院救治，狀況穩定，部分人已康復出院。當地部門將加緊調查，對轄區內的人員密集場所等舉一反三加大安全檢查力度。