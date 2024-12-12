中醫館稱秘方治癌 疑殺30人

【本報綜合報道】湖北省十堰市武當山藥王谷中醫館聲稱有秘方能醫百癌，惟患者接連不治，其後被揭部分人員無資質，已被勒令停業及立案偵查。內媒周二報道，就診患者死亡人數增至30人，另有20多人病情惡化。有遺屬透露患者罹癌半個月至兩年，前往藥王谷治療服用秘方藥10天至兩個月，均出現過嚴重反應，至少4人在10至30天內身亡。

另有20多人病情惡化 抗癌中心發起人、千萬粉絲博主吳鵬飛曾連續發布多條影片，稱六旬胃癌晚期患者董永壽服用藥王谷秘方藥20多天，到醫院檢測發現癌症已痊愈70%，願實名為藥王谷的療效作證。惟董永壽的老伴張海英上周六向內媒透露，董永壽已病危，她正實名投訴。董永壽堅持到藥王谷求診，開始服藥的翌月曾主動給藥王谷發送「報喜」影片，但很快便出現全身疼痛和嘔吐，到醫院檢查發現腫瘤已擴散，現在已無法做手術或下床，正等待最後時刻。

多名死者家屬質疑，吳鵬飛及藥王谷以「神醫」侯元祥秘方藥宣傳，鼓動患者前往藥王谷就診，又要求他們服藥期間不去醫院覆查和治療，耽誤了正常治療時間。當地多部門正對患者提供的材料調查核實，死亡事件出現後，吳鵬飛曾否認宣傳過藥王谷秘方藥來自侯元祥，稱中醫館總體沒問題，宣傳和風險告知不到位，導致患者對癌症治愈率過於樂觀，又指「癌症比較特殊，沒有誰敢說百分之百治愈」。