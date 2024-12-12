足協反貪 前裁管部長囚6年半 前秘書長監禁11載

中國足球協會裁判管理部前部長譚海受賄一案，昨日由湖北省石首市人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑6年半，並處罰金20萬元（人民幣‧下同，約21.5萬港元），追繳其受賄所得財物，上繳國庫。

湖北省咸寧市中級人民法院同日一審公開宣判中國足球協會換屆籌備組前副組長、中國足球協會前秘書長劉奕受賄一案，以受賄罪判處他有期徒刑11年，並處罰金360萬元（約386萬港元），追繳其受賄所得財物，上繳國庫，不足部分繼續追繳。劉奕是全鏈條體育產業專家，曾推動中國足球「職業聯盟」組建，擔任過NBA中國戰略顧問等職務。

現年54歲的譚海是山東濟南人，為國際級足球球證、北京體育大學足球教研室副教授，1994年起在北京體育大學體育教育訓練專業足球專項任教，翌年以25歲之年成為最年輕國家級球證。他2004年成為國際足協轄下的國際級球證，得以執法國際足球賽事，並先後執法東亞國家盃、亞冠、亞洲挑戰盃以及世界盃外圍賽。在國內，他2005年起執法中超，四度獲得中超「金哨」年度最佳球證榮譽。他2018年起任中國足協球證管理部部長，之後任中國足協技術部部長。

前戰略規劃部長囚7年 內地去年7月通報，譚海與時任中國足球協會戰略規劃部部長戚軍涉嫌嚴重違紀違法受查。在譚海獲刑前一天，石首市人民法院周二一審公開宣判戚軍受賄案，以受賄罪判處他有期徒刑7年，並處罰金60萬元（約64.4萬港元）。本報綜合報道