加國制裁華8高官 中方斥干政抹黑

【本報綜合報道】加拿大外長趙美蘭周二宣布制裁8名中國現任和前任高官，指控他們嚴重侵犯新疆、西藏等群體的人權，將凍結他們在境內的資產，並禁止加拿大人與被制裁者進行任何與財產相關的活動或向他們提供金融等相關服務。中國外交部發言人毛寧昨日批評，加拿大沒有任何資格充當「教師爺」對別國人權狀況指手畫腳，也沒有任何權力以人權裁判官自居，濫施非法制裁。