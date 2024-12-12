加國制裁華8高官 中方斥干政抹黑
【本報綜合報道】加拿大外長趙美蘭周二宣布制裁8名中國現任和前任高官，指控他們嚴重侵犯新疆、西藏等群體的人權，將凍結他們在境內的資產，並禁止加拿大人與被制裁者進行任何與財產相關的活動或向他們提供金融等相關服務。中國外交部發言人毛寧昨日批評，加拿大沒有任何資格充當「教師爺」對別國人權狀況指手畫腳，也沒有任何權力以人權裁判官自居，濫施非法制裁。
反指加國存人權問題
被加拿大制裁的包括前新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、新疆維吾爾自治區黨委副書記艾爾肯‧吐尼亞孜、全國人大常委會副委員長雪克來提‧扎克爾、新疆維吾爾自治區政協副主席彭家瑞、前西藏自治區黨委書記吳英杰、前新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍、西藏自治區人民政府副主席兼公安廳黨委書記張洪波、前統戰部部長尤權。趙美蘭敦促中國政府停止對上述群體的系統性鎮壓行動，並履行其國際人權義務。
在北京，毛寧指加方自身人權劣迹斑斑，至今原住民仍面臨系統性種族歧視和不公正待遇，反而散布所謂中國人權問題的謊言，是典型的賊喊捉賊，倒打一耙，加方的雙重標準和虛偽面目暴露無遺。中方敦促加方停止干涉中國內政，將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。中國駐加拿大大使館批評加方打着所謂人權的幌子抹黑中國，嚴重干涉中國內政。
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