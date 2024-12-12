紀念邊境劃界25周年 中越外長出席活動
【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周二跟越南副總理兼外長裴青山在北京共同出席中越陸地邊界劃界25周年暨「三個法律文件」簽署15周年紀念活動。
王毅在致詞中表示，中越兩國是山水相連的友好鄰邦，在推進社會主義建設事業中彼此支持、和衷共濟。他指，中越陸地邊界既是兩國友好的紐帶，也是雙方合作的橋樑；25年前，在兩黨兩國領導人親自關心和指導下，雙方堅持通過對話協商解決邊界問題，歷時9年談判磋商，簽署《中越陸地邊界條約》，為兩國邊境地區和平穩定和長治久安奠定了堅實基礎。25年來，在雙方共同努力下，中越邊界管理水平不斷提高，跨境交流日益活躍，涉邊合作成果豐碩。
為邊境奠安穩基礎 達交流合作
裴青山則表示，越中山水相連，有着約1450公里的陸地邊界；在兩黨兩國最高領導人戰略引領和雙方共同努力下，越中關係近年來取得長足發展，邊境形勢總體穩定，邊界合作亮點紛呈，互聯互通取得新進展，對鞏固越中全面戰略合作夥伴關係、深化雙邊互利合作具有重要意義。
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