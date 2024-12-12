紀念邊境劃界25周年 中越外長出席活動

王毅在致詞中表示，中越兩國是山水相連的友好鄰邦，在推進社會主義建設事業中彼此支持、和衷共濟。他指，中越陸地邊界既是兩國友好的紐帶，也是雙方合作的橋樑；25年前，在兩黨兩國領導人親自關心和指導下，雙方堅持通過對話協商解決邊界問題，歷時9年談判磋商，簽署《中越陸地邊界條約》，為兩國邊境地區和平穩定和長治久安奠定了堅實基礎。25年來，在雙方共同努力下，中越邊界管理水平不斷提高，跨境交流日益活躍，涉邊合作成果豐碩。