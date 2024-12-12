美明年最多可用23億 供軍備訓練助台防衞

【本報綜合報道】台媒昨日引述美國國防授權法案最新版本指，美國國防部明年最高可動用3億美元（約23.4億港元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略。美國國會幕僚向台媒透露，該倡議部分參考了美國與烏克蘭現行合作模式。

或邀台參加環太平洋聯演

美國眾議院軍事委員會經過多重角力，於上周六公布國防授權法案2025財政年定案版本。法案指出，國防部及國務院可透過上述倡議強化台灣的反裝甲、無人機，以及遠程精準打擊、電子戰、反電子戰、水下作戰、綜合防空與導彈防禦實力；也授權提供台灣雷達、反艦導彈、安全通訊設備、彈藥、情報、監視和偵察支援及關鍵作戰訓練等。法案要求國務院與國防部向台提供美國庫存中的防禦物資與服務，又提出台灣海軍可以在適當情況下獲邀參加明年環太平洋聯演的意見。