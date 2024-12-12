解放軍持續環台活動 出動53架次軍機19艦船

美媒料警告特朗普 專家：開不了口的演習 台灣賴清德出訪並過境美國後，大陸對台進行1996年台海導彈危機以來最大軍力展示，外界估計旨在測試支配第一島鏈的能力。台防務部門昨日公布解放軍最新動態，截至當日上午6時的前24小時，有53架次軍機出海活動，四面環台，其中23架次逾越台海中線，另有11艘軍艦和8艘公務船持續在台海周圍活動，創兩個月以來新高。

美媒指，大陸集結數十艘海軍艦艇和海警船，展開1996年來在台灣和西太平洋地區最大規模的疑似海上演習，對即將上任的美國特朗普政府發出強烈警告，表明北京終將掌控台灣。有專家指出，此舉不僅劍指台灣，也恫嚇日本、南韓、菲律賓及其他南海地區國家。台軍強調持續保持戰備，周二晚在屏東保力山的3軍聯訓基地開展例行「聯勇操演」，由以269旅為主幹的進訓部隊，率地面作戰部隊及炮兵部隊進行持續數日的聯合實彈射擊操演，模擬實戰夜宿基地，驗證跨軍種、跨兵種的空地聯合作戰效能。

大規模部署料已準備70天 台媒引述安全單位高層指，解放軍今次派出約60艘軍艦，大陸海警則派出約30艘船，不只在台海周邊，還在東海、南海等第一島鏈區域行動。該高層指出，這次海上軍事行動的參加單位包括北、東、南部戰區，如此規模的部署估計需要70天的準備時間，認為大陸今次真正目的，是作出戰略威嚇和態勢。另有安全人士認為，有多個理由令今次變成「開不了口的演習」，包括敍利亞局勢近來變天，以及兩岸本月將有眾多交流活動等。

中方未正面回應是否軍演 在北京，有記者在昨日的外交部例行記者會上提問，台灣一位高級安全官員表示，中國在島內進行的軍演是為了在即將上任的美國總統面前劃一條紅線。對此，外交部發言人毛寧回應指，台灣問題是中美關係中第一條不可逾越的紅線，這是中方一貫立場。另外，國台辦發言人朱鳳蓮被問及是否即將進行軍演時指，大陸對台獨分裂勢力，勾連外部勢力謀獨挑釁的動向，會高度警惕，絕不會聽之任之，並將採取必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整，維護台海和平穩定。她又批評，賴清德竄訪太平洋島國並藉機過境美國，打着民主的幌子兜售台獨主張，誤導國際視聽，妄圖倚外謀獨、以武謀獨，必須作出反制和懲戒。

有英媒昨日引述美國官員指，解放軍海軍在東海和南海的部署是有增加，但與過往大型軍演規模一致。該名官員表示，解放軍在區內的活動有所增加，符合過往美方觀察的大型軍演水平，不認為解放軍目前在東海和南海的活動是回應台灣領導人賴清德過境美國，而是大陸海軍過去數年加強態勢及軍演的一部分，這些活動破壞穩定和有局勢升級風險。本報綜合報道